Herramienta para decisiones de organización territorial

Gracias al Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) podemos analizar el desempeño de 82 cantones de nuestro país. Desde el año 2021, el CPC nos ofrece un Índice de Competitividad Cantonal en su sitio web que permite identificar no solo el ranking, sino el detalle de los indicadores y cómo se desempeñan los cantones en cada uno de esos rubros.

Si bien es entendible que la acción legislativa atienda sensibilidades locales, estos valiosos datos pueden ser de gran utilidad para los y las diputadas a la hora de valorar su apoyo a iniciativas de creación de nuevos cantones. Si se usa la información adecuadamente y se hacen las preguntas pertinentes, los expertos podrán sacar conclusiones para descifrar cuál es la clave del éxito de los cantones con mejor desempeño. Si la conclusión —o una de ellas— es que radica en el manejo de las políticas y las áreas de competencia de los gobiernos locales, ello podría servir como apoyo para la creciente descentralización. Si los datos revelan lo opuesto, sería importante frenar ese impulso que encarece la gestión administrativa y electoral del Estado.

Por ejemplo, no es de extrañar que en 69 de 82 cantones parece haber una correlación entre el porcentaje de la población adulta con secundaria concluida y su posición en el ranking. Cuando hay más del 25% de lo primero, lo segundo se coloca entre emergente, competente y altamente competente. Una de las provincias, Puntarenas, contiene la mayoría de las excepciones y otra de ellas, Heredia, sobresale en esa ecuación.

Lo anterior lo puede extraer una persona curiosa después de apenas asomarse a esos indicadores. En efecto, como indiqué, es preciso analizarla con más detalle con preguntas, como: ¿qué hace que en los cantones de alto desempeño haya mayor escolaridad? y ¿qué hace que las excepciones se encuentren en su mayoría en una provincia y el mayor éxito en otra?

No es lo mismo correlación que causalidad y no todas las conclusiones se podrán sacar de ese índice exclusivamente; pero no cabe duda que es una herramienta muy valiosa. Por fortuna, el proceso legislativo es abierto y permite aprovecharla.

Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más presitigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el CIADI del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es ex Ministra de Comercio Exterior y es miembro de la Junta Directiva de CINDE.