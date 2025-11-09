Opinión

Inteligencia Artificial en la administración de los impuestos

Opinión | “Uno de los usos más populares de esta tecnología es mejorar el cumplimiento tributario y facilitar la detección temprana de evasión y fraude fiscal”

Por Alonso Erak

Durante el mes de setiembre la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE) emitió su más reciente reporte denominado “Gobernando con inteligencia artificial, situación actual y futura de las funciones gubernamentales esenciales”. Si bies cierto, el reporte es extenso respecto de varias funciones de los gobiernos, hoy nos enfocaremos en la sección destinada al uso de la inteligencia artificial (IA) en la administración de los impuestos.








