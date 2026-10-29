Opinión

Interoperabilidad en salud: una oportunidad que exige cumplimiento

Por Mauricio París Cruz

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Con la publicación del nuevo Reglamento de Interoperabilidad e Intercambio Seguro de Datos de Salud, el 16 de octubre de 2026, Costa Rica ha dado un paso necesario. Esta norma crea el marco jurídico necesario para que hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios públicos y privados puedan intercambiar información clínica de forma estandarizada y segura. Quien haya tenido que repetir exámenes por no tener a mano sus resultados, o haya llegado a una emergencia sin su historial, entiende su valor práctico.








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