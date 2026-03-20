Opinión

Irán impone sanciones a Estados Unidos

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Por Simon Johnson

El objetivo de las sanciones internacionales es infligir daño económico a un adversario. Si se trata de Estados Unidos, esto se hace confiscando activos o prohibiendo transacciones con determinados países, a menudo apuntando a personas o entidades específicas cercanas al régimen en cuestión. Dado el alcance global del sistema del dólar, las sanciones estadounidenses suelen ser temidas en todas partes. Pero ahora es Estados Unidos quien las recibe.








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