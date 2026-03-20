Irán impone sanciones a Estados Unidos

El objetivo de las sanciones internacionales es infligir daño económico a un adversario. Si se trata de Estados Unidos, esto se hace confiscando activos o prohibiendo transacciones con determinados países, a menudo apuntando a personas o entidades específicas cercanas al régimen en cuestión. Dado el alcance global del sistema del dólar, las sanciones estadounidenses suelen ser temidas en todas partes. Pero ahora es Estados Unidos quien las recibe.

En efecto, al bloquear el estrecho de Ormuz al flujo de petróleo procedente de los países del Golfo Pérsico proestadounidenses, mientras sigue enviando una cantidad sustancial de su propio petróleo a China, Irán ha impuesto dolorosas sanciones a Estados Unidos. Si estas sanciones iraníes de facto perduran, impondrán costes económicos de primer orden a muchos estadounidenses, incluidos los partidarios del presidente Donald Trump, lo que implicará un impacto importante en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Estados Unidos no suele comprar mucho petróleo a los países del Golfo Pérsico. La mayor parte de la producción de la región se transporta en petroleros a Asia y, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, a Europa. Pero el mercado mundial del petróleo está tan interconectado que los cambios en el precio del crudo Brent afectan inmediatamente a los precios de la energía en todas partes, incluyendo la gasolina y el diésel al por menor en toda Norteamérica. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., el precio del gasóleo para vehículos de carretera ha subido más de un dólar por galón, hasta superar los cinco dólares, desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán.

Al bloquear el estrecho de Ormuz al flujo de petróleo procedente de los países del Golfo Pérsico proestadounidenses, mientras sigue enviando una cantidad sustancial de su propio petróleo a China, Irán ha impuesto dolorosas sanciones a Estados Unidos. (-/AFP)

El aumento de los precios del combustible tiene un impacto directo en todos los que conducen un vehículo, incluidos muchos firmes partidarios de Trump que, según estudios de mercado, son más propensos a conducir camionetas de tamaño completo. El aumento de los precios del gasóleo y los fertilizantes afectará a los agricultores. Los precios del combustible para aviones también han subido considerablemente en todos los mercados, con implicaciones inmediatas para el precio de los viajes aéreos (y más efectos negativos en los costes de transporte). Y estos precios más altos reducirán el nivel de vida de forma más generalizada, ya que los costes de transporte influyen considerablemente en el precio de los alimentos y de todos los bienes.

Y luego están los efectos en cadena en los mercados financieros. ¿Cómo podría la Reserva Federal bajar los tipos de interés con el crudo Brent a 100 dólares por barril o más? Si el Comité Federal de Mercado Abierto no logra resistir estas intensas presiones inflacionistas, se establecerán cada vez más paralelismos con Arthur Burns —nombrado presidente de la Fed por Richard Nixon en 1970, con consecuencias bastante desastrosas para la inflación (y el estancamiento) durante esa década.

Siempre hay opciones políticas, y Trump está dando señales ahora de que le gustaría reducir la intensidad de los ataques contra las infraestructuras relacionadas con la energía. Pero para mantener sus sanciones de facto, todo lo que Irán tiene que hacer es mantener la credibilidad de su amenaza contra los petroleros en el estrecho de Ormuz. Trump, por supuesto, podría declarar la victoria y detener los ataques con misiles de EE. UU. Pero ¿detendrá esto el conflicto entre Israel e Irán o hará que el Golfo Pérsico vuelva a ser seguro para la navegación?

Además de sus propias capacidades de producción, Irán puede contar con un fuerte apoyo de Rusia. Las informaciones de prensa indican que Rusia está animando a Irán a mantener sus ataques, incluso proporcionando datos de objetivos para atacar activos estadounidenses y apoyando la operación con drones de diversas maneras. Rusia quiere socavar a EE. UU. y a sus aliados, y el aumento de los precios del petróleo supone una ganancia inesperada para el Kremlin. A medida que el conflicto con Irán se ha intensificado, EE. UU. ha relajado las sanciones contra el petróleo ruso. Es probable que los rusos esperen una mayor relajación si el conflicto continúa.

Robin J. Brooks, de la Brookings Institution, propone que Estados Unidos imponga un embargo al petróleo iraní, lo cual es factible dado que la Administración está ahora dispuesta a interceptar buques de la «flota en la sombra» (como demostró en Venezuela). Esta idea merece una seria consideración, sobre todo porque interrumpiría el flujo de petróleo hacia China, lo que daría a los dirigentes chinos un interés directo en el compromiso diplomático. Pero China ha almacenado mucho petróleo (alrededor de 100 días de importaciones). ¿Quién puede soportar el daño económico durante más tiempo: la República Islámica, con su dura represión, o Estados Unidos, con su democracia electoral?

También circulan otras ideas, y es de suponer que todo está sobre la mesa en la Casa Blanca. Newt Gingrich, expresidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., quiere excavar un nuevo canal con la ayuda de una «docena de detonaciones termonucleares». Incluso si tal método de construcción tan extraño fuera posible y deseable (recuerda el loco plan de Nikita Khrushchev de invertir el curso del río Volga utilizando «explosiones nucleares pacíficas»), un canal para eludir el estrecho de Ormuz se convertiría en sí mismo en un objetivo. Los misiles iraníes pueden alcanzar al menos las instalaciones de Arabia Saudí en el mar Rojo.

Incorporar las capacidades antidrones ucranianas a la ecuación para reabrir el estrecho tiene sentido, pero Rusia mantendrá a los mejores expertos ucranianos ocupados en Ucrania. Unos mayores ingresos petroleros significan que Rusia puede (y lo hará) construir y lanzar más drones y misiles contra Ucrania.

Ampliar las capacidades antidrones de EE. UU. (y de la OTAN) también resulta atractivo, y se trata de una cuestión en la que el Grupo de Tecnología Prioritaria del MIT lleva trabajando varios años. La tecnología pertinente puede desarrollarse, incluso con la colaboración de Ucrania, y la ampliación necesaria sería beneficiosa para los puestos de trabajo en el sector manufacturero y las cadenas de suministro en EE. UU., Europa y otros países aliados.

Pero todas las contramedidas significativas llevan tiempo. Y con el creciente malestar económico en EE. UU. y las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina, los líderes de la República Islámica probablemente creen que el tiempo juega a su favor.

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Simon Johnson, premio Nobel de Economía en 2024 y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de la MIT Sloan School of Management, codirector del Stone Center for Inequality y de la iniciativa Shaping the Future of Work del MIT, copresidente del CFA Institute Systemic Risk Council y embajador de IA del Reino Unido. Es coautor (junto con Daron Acemoglu) de *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity * (PublicAffairs, 2023) y copresentador (junto con Gary Gensler) del podcast *Power and Consequences*.