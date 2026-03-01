La arriesgada guerra elegida por Trump en Irán

Hay mucho que decir sobre la decisión de Estados Unidos de atacar Irán, y sobre las posibles consecuencias de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y políticos en todo el país. Por desgracia, poco de ello es tranquilizador.

En primer lugar, se trata de una guerra elegida. Estados Unidos tenía otras opciones políticas disponibles. La diplomacia parecía prometedora como medio para impedir que Irán desarrollara armas nucleares. El aumento de la presión económica tenía el potencial, con el tiempo, de precipitar un cambio de régimen.

Además, se trata de una guerra preventiva, no de una guerra de anticipación. Irán no representaba una amenaza inminente para los intereses vitales de Estados Unidos. Irán no estaba a punto de convertirse en un Estado con armas nucleares ni de utilizar las armas que tenía contra Estados Unidos. Como mucho, la amenaza que representaba Irán era una amenaza creciente.

Esta distinción es importante. Un mundo en el que los países creyeran que tienen derecho a emprender ataques preventivos contra aquellos que consideran una amenaza sería un mundo de conflictos frecuentes. Por eso, este tipo de acciones no tienen cabida en el derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elegido un objetivo —el cambio de régimen— que es político más que militar. Pero, aunque la fuerza militar puede destruir y matar, por sí sola no puede provocar un cambio de régimen, que requiere el colapso del régimen. Es posible que el ataque estadounidense provoque deserciones entre los líderes políticos y las fuerzas armadas de Irán, pero no se puede contar con ello. Hamás y Gaza nos recuerdan que los regímenes pueden absorber castigos increíbles y seguir aferrándose al poder. E incluso si los clérigos caen del poder —hay informes de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, ha sido asesinado—, las fuerzas de seguridad están posiblemente en la mejor posición para ocupar su lugar.

En cualquier caso, es poco probable que el uso de la fuerza militar para matar a determinados líderes como medio para provocar un cambio de régimen —una táctica a menudo denominada «decapitación»— tenga éxito en Irán, donde la cúpula dirigente se ha institucionalizado desde que tomó el poder hace casi medio siglo. Además, la cúpula dirigente ha tenido tiempo de mejorar la planificación de la sucesión en las últimas semanas, a medida que aumentaba la posibilidad de una guerra.

Durante su incursión en Venezuela en enero, la Administración Trump se limitó a sustituir a un líder (ignorando prácticamente a la oposición interna), mientras que en gran parte del mundo ha evitado presionar en favor de la democracia. En el caso de Irán, sin embargo, Trump ha pedido un cambio de régimen, pero sin preparar el terreno para ello. La oposición política no está unida ni funciona como un gobierno en espera, lo que significa que no puede aceptar deserciones y mucho menos proporcionar seguridad.

El pueblo estadounidense no está preparado para esta guerra. Tampoco lo está la base política de Trump, ya que desestabilizará los mercados, provocará un aumento de los precios de la energía y podría prolongarse durante algún tiempo.

La historia sugiere que el cambio de régimen requiere una presencia física sobre el terreno. Esta es la lección de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente de Panamá, Irak y Afganistán. E incluso con presencia sobre el terreno, estos esfuerzos a menudo se quedan cortos. En Irán, la ocupación es inconcebible, dado el tamaño del país y su capacidad de resistencia.

Todo ello quiere decir que la Administración Trump ha optado por alcanzar los objetivos más ambiciosos de política exterior con medios limitados. Parece haber rechazado una guerra selectiva con objetivos más limitados, como degradar las capacidades nucleares y balísticas conocidas de Irán, a pesar de que podría afirmar con credibilidad que ha logrado estos fines. Si hay un paralelismo reciente con lo que está ocurriendo en Irán, es Libia, donde hace poco más de una década las fuerzas occidentales derrocaron al liderazgo utilizando el poder aéreo, pero luego se retiraron, dejando al país sumido en el caos.

En el caso iraní, parece que la concentración de una presencia militar masiva —lo que Trump denominó una armada— acabó presionando al Gobierno para que actuara, ya que las fuerzas estadounidenses no podían mantenerse en un estado de alta preparación en el lugar de forma indefinida. Como resultado, es muy posible que los medios de la política (la fuerza militar) hayan desempeñado un papel importante en la determinación de los fines de la política, es decir, la decisión de atacar. Esto es, obviamente, lo contrario de cómo debería decidirse la política.

Dando un paso atrás, Estados Unidos ha optado una vez más por asumir un compromiso estratégico masivo en Oriente Medio. Esto contradice la propia Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump y la realidad de que los mayores retos para los intereses estadounidenses se encuentran en Europa y la región indopacífica. Aquí el paralelismo es con la guerra de Irak de 2003, otra guerra preventiva elegida en la región que le costó enormemente a Estados Unidos.

El pueblo estadounidense no está preparado para esta guerra. Tampoco lo está la base política de Trump, ya que desestabilizará los mercados, provocará un aumento de los precios de la energía y podría prolongarse durante algún tiempo. Los aliados de Estados Unidos tampoco están contentos, ya que Irán ya ha atacado a varios países vecinos y podría tomar medidas que dañen sus economías. Trump no utilizó su discurso sobre el estado de la Unión del martes por la noche para defender el ataque a Irán, y gran parte de su declaración inmediatamente después del ataque del sábado hizo hincapié en las acciones pasadas de Irán más que en las amenazas nuevas o emergentes.

Es posible que el bombardeo sin coste alguno de tres instalaciones nucleares iraníes el año pasado y la intervención más reciente en Venezuela hayan hecho que Trump y su entorno estén muy seguros de que pueden alcanzar objetivos ambiciosos con medios limitados y a bajo coste. También es posible que se haya visto tentado a lograr algo histórico en Irán —un cambio de régimen— que eludieron sus predecesores. Aún puede tener éxito. Pero, por regla general, es más fácil pedir un cambio de régimen que llevarlo a cabo con éxito. Si bien solo se necesita una parte para iniciar una guerra, se necesitan dos para terminarla. Irán ahora tiene voz y voto en cuanto a la magnitud que alcanzará este conflicto y cuánto tiempo durará.

