Opinión

La batalla en Hungría no termina con Orbán

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Por Maciej Kisilowski

La victoria decisiva de la oposición húngara contra el partido Fidesz del primer ministro Viktor Orbán generó alivio en todo el mundo democrático. Tras obtener supermayoría constitucional, el partido de centroderecha Tisza y su líder, Péter Magyar, están en condiciones de desmantelar el control sobre las instituciones estatales que ejerció Orbán durante dieciséis años. Pero la parte más difícil será lidiar con la demanda pública de gobierno iliberal en la que se basó.








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HungríaViktor OrbánPéter Magyar

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