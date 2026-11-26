En agosto, la economía costarricense cambió de motor. Según el Banco Central, los regímenes especiales —en su mayoría, zonas francas—, que un año antes crecían 16% interanual, se desaceleraron a 0,7%, y el régimen definitivo explicó el 95,3% del crecimiento. Aunque el Banco Central prevé que se recuperen, el episodio revela una verdad incómoda. Hoy dependemos del motor que menos ha elevado su productividad.

Para la OCDE, Costa Rica produce por hora trabajada menos de la mitad del promedio de sus miembros, y un factor clave es la dualidad entre pocas multinacionales productivas y una mayoría de pymes que luchan por crecer. Un estudio de la Academia de Centroamérica lo dimensiona. El régimen definitivo generó en 2024 el 86,4% de la producción y el 88,4% del empleo, pero entre 2016 y 2021 su productividad total de los factores varió −0,1%, frente a 10,9% en el régimen especial.

Desde el acompañamiento a empresas familiares y pymes en crecimiento, veo lo que esas cifras no alcanzan a mostrar: detrás de la brecha entre ambos motores también hay una brecha de gestión. Es la menos visible y la primera que puede empezar a cerrarse.

Profesionalizar la gestión es una de las vías para que las pymes crezcan y generen empleo. (Eva-Katalin)

Lo que no aparece en el balance

Las empresas que acompañamos muestran las mismas escenas: errores que se repiten, información que no circula, áreas que trabajan a puerta cerrada, decisiones por intuición y sin datos; propietarios atrapados en el día a día, cuando su lugar está en la junta directiva, que fija la visión y supervisa la estrategia. La productividad es el resultado, el termómetro; la gestión es una capacidad y una de las causas de la fiebre.

Profesionalizar la gestión rinde frutos. En México, un experimento con 432 pymes, publicado en el Journal of Political Economy, mostró que las que recibieron un año de consultoría en gestión elevaron su productividad y, cinco años después, tenían cerca de 50% más empleados.

Tres momentos en que se abre la brecha de gestión

El primero es al emprender. El Monitor Global de Emprendimiento Costa Rica 2025-2026 registra que el 83% de quienes emprenden en etapa temprana lo hace por la escasez de empleo. Las mujeres emprenden más que los hombres, pero en negocios establecidos la relación se invierte, con 4,4% de las mujeres adultas frente a 8,2% de los hombres. El reto no es solo arrancar, sino consolidar; ahí la gestión marca la diferencia.

El segundo es al crecer, y es el que más veo. Son empresas que venden cada vez más gracias al talento excepcional de quien las fundó, pero cuya organización no crece al mismo ritmo. Cuando todo pasa por una persona, el equipo se desgasta, la atención al cliente se resiente y la estrategia queda para cuando haya tiempo, que nunca llega. El talento de quien funda explica el crecimiento y a la vez le pone techo; repetido en miles de empresas, ese techo frena al país.

El tercero es al heredar. La sucesión se prepara durante años, no se decide en una reunión; cuando pesan más el apellido o el género que el mérito, la empresa se debilita y el país desaprovecha talento que ya formó.

Las empresas familiares, una conversación pendiente

En buena parte del tejido productivo, la gestión tiene apellido, y muchas brechas no nacen en el organigrama, sino en el vínculo familiar, en decisiones que se postergan para no incomodar, pulsos de poder entre generaciones o cargos asignados por lealtad.

Lo he visto en la frustración del gerente técnicamente competente que no logra danzar con las dinámicas familiares. Su solvencia choca con una barrera intangible, pero densa, que no cede hasta que esa dimensión relacional se comprende y se gestiona. En México, el IPADE halló en 2025 que el 59% de las empresas familiares consultadas tenía conflictos sin resolver. Costa Rica no actualiza su radiografía de la empresa familiar desde hace más de una década.

Profesionalizar no es apartar a la familia, sino ordenar los roles —una propiedad que custodia, una junta directiva que orienta, una gerencia que ejecuta— y trabajar a la vez estrategia y gobierno, cultura y liderazgo, y capacidades para transformarse. Familia y empresa evolucionan juntas o no evolucionan.

Transformar desde adentro

La brecha de productividad tiene causas que exceden a cualquier empresa, y corregirlas exige el concurso de diversos actores y sectores. Mientras eso avanza, hay amplio espacio para transformar desde adentro, profesionalizando la forma en que cada empresa se gobierna y se gestiona. Es una decisión que se toma al emprender, se sostiene con acompañamiento al crecer y se demuestra en el relevo.

Para quien dirige, la prueba es sencilla. Si su empresa no puede operar cuatro semanas sin usted, si todas las decisiones vuelven a su escritorio y se toman sin indicadores, y si no hay un sucesor en formación, su mayor riesgo no es el mercado. Es la gestión. La buena noticia es que la gestión se desarrolla paso a paso. Cada rol que se ordena, cada decisión que se toma con datos y cada sucesor que se forma cambian la manera en que la empresa genera valor. Sumados en miles de empresas, mueven la productividad del país.

Durante décadas, Costa Rica perfeccionó el arte de atraer grandes empresas. El reto de esta década es construirlas.

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La autora es directora de Savia Studio.