La crisis demográfica que se avecina

Por Beata Javorcik

Aunque mucha gente todavía piensa que la explosión poblacional es el desafío global más urgente de la actualidad, la verdadera bomba de tiempo demográfica está en la disminución de las tasas de fertilidad. Hoy casi dos de cada tres personas viven en países donde la fertilidad está por debajo de la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer). Naciones Unidas prevé que el crecimiento de la población mundial comenzará a revertirse a partir de la década de 2080, y algunos académicos sostienen que el punto de inflexión puede llegar incluso antes.








