La democracia sometida a pruebas de resistencia

Opinión de Víctor Chacón | “Queda aspirar a gobernantes apegados a los valores de la democracia, a la visión de los pensadores franceses del siglo XVIII; que no solo crean, sino promuevan la división de poderes, la libertad de opinión, credo, o asociación.”

Por Víctor Chacón Rodríguez

La civilización humana ronda 6.000 años de antigüedad y, en casi todo ese tiempo, la forma de gobierno imperante fue la guerra, la toma de pueblos a la fuerza, el vasallaje de una ciudad sobre otra. A golpe de espada se levantaron imperios y, por otro lado, una población de esclavos, sin libertad ni derechos. Los monarcas vistos como dioses; su poder incuestionable y heredable a su descendencia.








