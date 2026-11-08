Opinión

La derrota de MAGA en las elecciones de mitad de mandato no cambiará el curso de la historia

Por Slavoj Žižek

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Mi deber como filósofo es aguar la euforia que ha seguido a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Efectivamente, a primera vista, todos hemos triunfado: no solo el partido de Donald Trump sufrió una derrota espectacular, sino que el propio Trump aceptó su derrota y prometió colaborar con el nuevo Congreso demócrata. Nos hemos librado del estado de emergencia o de la anulación de los resultados que tantos temían.








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