¿La economía fomenta la desigualdad?

Por Kaushik Basu

Vivimos tiempos difíciles. En medio de una desigualdad en aumento, los líderes políticos de muchos países están recortando programas y servicios que benefician a los pobres, al mismo tiempo que atizan el miedo y la ira contra los inmigrantes y los refugiados. Sus nobles intenciones -salvaguardar la libertad individual, promover la prosperidad y proteger a los ciudadanos- muchas veces son la tapadera de una agenda política diseñada para enriquecerse a sí mismos y a sus amigotes ricos.








