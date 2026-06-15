Opinión

La “economía jaguar”: el relato que adelantó el éxito y atrasó las reformas

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Por El Financiero

En febrero de 2024, BofA Securities —la división de análisis de Bank of America— calificó a Costa Rica como una “economía jaguar”, al comparar su desempeño fiscal y exportador con el despegue de los tigres asiáticos de los años sesenta. El informe, dirigido a inversionistas institucionales interesados en deuda soberana costarricense, reconocía avances reales, pero respondía a una lógica de optimismo selectivo propia de los reportes orientados a atraer capital.








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