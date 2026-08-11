Opinión

La economía mundial está cambiando de rumbo y el destino es incierto

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Por Mohamed A. El-Erian

Durante décadas, las empresas, los inversores y los responsables de las políticas actuaron partiendo de la premisa reconfortante de que la economía global se sustentaba en un equilibrio relativamente estable. Las crisis macroeconómicas y financieras se consideraban principalmente perturbaciones cíclicas que podían gestionarse para reconducir la situación hacia un destino predecible -el crecimiento del PIB per cápita en el marco de un orden económico y financiero en continua globalización-. Sin embargo, este paradigma se ve ahora desafiado por las tensiones geopolíticas, la instrumentalización de las relaciones económicas, el rápido avance de las nuevas tecnologías y otros factores.








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