Opinión

La economía oceánica de triple rentabilidad

EscucharEscuchar
Por Peter Bryant

Cuando los inversores deciden dónde invertir su dinero, se plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la oportunidad, sus riesgos y la rentabilidad esperada. En el caso del océano, la respuesta a la última pregunta es especialmente convincente: invertir en una economía azul resiliente y sostenible ofrece inmensos beneficios ambientales, sociales y financieros.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
océanos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.