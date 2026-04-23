Opinión

La emergencia económica de Europa

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Por Carl Bildt

A juzgar por lo que se desprende de las diversas reuniones de la Unión Europea —en el Consejo Europeo, en las oficinas de la Comisión Europea y en otros lugares—, la limitada capacidad de respuesta del bloque es evidente. Simplemente hay demasiados retos y demasiadas tareas. El mundo es un lugar caótico, y también lo es la escena política de Bruselas.








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Unión Europea

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