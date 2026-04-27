Opinión

La era de un mundo inordenado

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Por Mark Leonard

El ataque estadounidense-israelí que acabó con la vida del líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, y que supuso el inicio de la aventura más trascendental de Estados Unidos en Oriente Medio desde la guerra de Irak, tomó por sorpresa a muchos en Europa. Ante una serie de crisis en cadena -desde una crisis petrolera al estilo de la década de 1970 hasta una ruptura transatlántica que plantea una amenaza para la arquitectura de seguridad de Europa-, muchos analistas han llegado a la misma conclusión: el conflicto representa un colapso del sistema multilateral y presagia una era de desorden global.








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