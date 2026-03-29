Opinión

La escalada de Estados Unidos es el escenario más probable en Irán

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Por Nouriel Roubini

Las implicaciones financieras y económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán dependerán de la duración del conflicto. Cuanto más se prolongue, más tiempo se mantendrán elevados los precios del petróleo, el gas, los fertilizantes, el helio y otros productos. Cuanto mayor sea el daño a la producción petrolera del Golfo y a sus instalaciones de exportación, mayor será la presión estanflacionaria, con un impacto importante en los mercados bursátiles globales, los rendimientos de los bonos y los diferenciales de crédito.








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