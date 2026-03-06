La estrategia energética y bélica de Irán

A medida que se intensifica la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, las infraestructuras y las rutas de tránsito que sustentan los flujos energéticos mundiales son objeto de ataques cada vez más frecuentes, lo que está provocando nerviosismo en los mercados financieros. Pero el mayor riesgo no es necesariamente una pérdida sostenida del suministro físico de petróleo. Es que el sistema energético estrechamente integrado del que dependen casi todos los países podría sufrir una crisis financiera y geopolítica de gran magnitud.

El detonante inicial fue el ataque estadounidense-israelí contra la principal terminal petrolera de Irán en la isla de Kharg, punto de partida de casi todas las exportaciones de crudo de la República Islámica. Aproximadamente el 10% del PIB de Irán está directamente vinculado a los ingresos del petróleo, por lo que atacar este único nodo de exportación no es solo un golpe táctico, sino que atenta contra la principal fuente de divisas y estabilidad fiscal del régimen.

Pero Irán ha respondido de la misma manera. El cierre de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL), transforma un intercambio militar directo en un evento de riesgo global. Con el tráfico detenido, la capacidad de transporte se ha reducido, las primas de los seguros contra riesgos de guerra se han disparado y los mercados energéticos se han ajustado en consecuencia.

El aumento de la presión sobre la capacidad de refinación de Arabia Saudí afecta directamente a los mercados de combustible downstream, no solo al suministro de crudo. Las refinerías como Ras Tanura son cuellos de botella en la cadena mundial de combustible. Cuando se ven amenazadas o se cierran temporalmente, los mercados del diésel y el combustible para aviones pueden tensarse, incluso si la producción de petróleo en sí misma permanece intacta. El efecto es inmediato y específico para cada producto.

La interrupción de las instalaciones de GNL de Catar funciona de manera diferente. Aunque los mercados de GNL son más flexibles que los sistemas de gasoductos, el suministro sigue estando concentrado. Se prevé que Catar por sí solo represente aproximadamente una cuarta parte del mercado mundial de GNL en la próxima década. Por lo tanto, el mercado es muy sensible. Los futuros de GNL ya han subido aproximadamente un 50% en las operaciones intradía, lo que refleja una revalorización inmediata del riesgo geopolítico, incluso sin interrupciones físicas.

Desde la fuerte reducción de los suministros de gas por gasoducto de Rusia en 2022, Europa se ha vuelto estructuralmente dependiente de las importaciones de GNL por vía marítima, siendo Catar uno de sus principales proveedores a largo plazo. Por lo tanto, cualquier interrupción prolongada de las exportaciones de Catar afectaría directamente al equilibrio del gas en Europa, así como al de los principales importadores asiáticos.

El conflicto entre EE. UU., Israel e Irán impacta las rutas críticas de GNL y petróleo, elevando el riesgo financiero y la inflación a nivel global. (Below the Sky/Shutterstock)

Todos estos ejemplos ponen de relieve la fragilidad estructural del comercio mundial de energía. Incluso un cierre temporal del estrecho de Ormuz es suficiente para aumentar los costes de transporte, las primas de seguros y los contratos a plazo, lo que incorpora una prima de riesgo sistémico en los mercados mundiales del gas.

Además, estos acontecimientos podrían atraer a otros actores regionales al conflicto de forma más directa. Al fin y al cabo, Arabia Saudí y otros productores del Golfo se enfrentan a un dilema estratégico: si no responden a los ataques contra sus infraestructuras energéticas, podrían provocar nuevos ataques, pero cualquier escalada podría ampliar y prolongar la guerra. En cualquier caso, lo que está en juego no podría ser más importante, ya que las instalaciones energéticas de la región no son activos periféricos. Son fundamentales para los ingresos nacionales, la estabilidad política y la influencia geopolítica.

Es cierto que la influencia de Irán no es ilimitada. El estrecho de Ormuz es un punto crítico, pero también está fuertemente patrullado. Su estrecha geografía significa que incluso ataques limitados con misiles o drones contra buques comerciales pueden interrumpir el tráfico. Pero Estados Unidos mantiene una importante presencia naval en el Golfo. Si Irán intentara llevar a cabo un bloqueo prolongado, podría provocar una represalia abrumadora contra sus activos navales y su infraestructura costera. En ese sentido, sus amenazas de cerrar el estrecho pueden tener como objetivo aumentar las primas de riesgo, más que representar una estrategia militar sostenible. Incluso si el tráfico se reanuda rápidamente, este episodio habrá demostrado que no hace falta mucha interferencia para producir efectos financieros desmesurados.

Luego está el contexto macroeconómico más amplio. La economía mundial ya está muy lastrada por el elevado endeudamiento público, las persistentes presiones inflacionistas y el crecimiento desigual. Una interrupción sostenida de las exportaciones del Golfo provocaría un fuerte aumento de los precios del petróleo y del GNL, con consecuencias inflacionistas inmediatas.

Las implicaciones para los mercados emergentes son especialmente preocupantes, ya que la energía suele representar una parte sustancial de su factura total de importaciones. El aumento de los precios denominados en dólares, combinado con la depreciación de la moneda, podría provocar tensiones en la balanza de pagos y una reevaluación del riesgo soberano. Al atacar infraestructuras que afectan no solo a sus adversarios inmediatos, sino también a los consumidores mundiales, Irán está tratando de ampliar los costes económicos del enfrentamiento. El objetivo no es necesariamente interrumpir el suministro mundial, sino generar suficiente inestabilidad como para forzar un replanteamiento diplomático o estratégico más amplio.

Esta estrategia tiene muchos paralelismos históricos. El embargo petrolero de la OPEP de 1973 reformuló fundamentalmente la política exterior occidental; los anteriores ataques de Irán a las instalaciones petroleras saudíes en 2019 sacudieron brevemente los mercados sin generar una escasez sostenida; y la utilización del gas como arma por parte de Rusia antes de 2022 demostró lo rápido que la interdependencia energética puede convertirse en una fuente de influencia geopolítica.

La crisis actual comparte elementos de cada uno de estos episodios, pero se está desarrollando en una economía global más integrada financieramente y más dinámica. Los precios de la energía influirán en los datos de inflación, la política monetaria de los bancos centrales y los índices de aprobación política en cuestión de semanas, si no días. La rapidez de estas ramificaciones aumenta aún más el valor estratégico de la perturbación, además de elevar lo que está en juego para los actores regionales cuyas economías dependen de ingresos de exportación estables.

Una vez más, la lógica económica de esta escalada no depende de un bloqueo sostenido o de un colapso del suministro a gran escala. Depende de la vulnerabilidad universal. Cuando la concentración de infraestructuras se une a la tensión geopolítica, los mercados transmiten rápidamente la tensión a todas las regiones. Si las infraestructuras energéticas siguen siendo objeto de ataques, el riesgo se extenderá más allá de los precios. La inestabilidad prolongada de los activos energéticos del Golfo podría alterar las decisiones de inversión, los mercados de seguros y las alineaciones diplomáticas.

La escalada actual es una prueba no solo de la disuasión militar, sino también de la resistencia del sistema energético mundial ante una crisis política deliberada. En una economía estrechamente interconectada, las guerras regionales rara vez se limitan al ámbito regional cuando están en juego los flujos de energía.

---

Avri Schechter es directora del Instituto Yannay para la Seguridad Energética de la Facultad de Sostenibilidad de la Universidad Reichman.