La evolución del Sinpe es fundamental para nuestra competitividad

Opinión | “Si actuamos con decisión, SINPE seguirá siendo una ventaja estratégica. Si dudamos, se convertirá en prueba de que el liderazgo temprano significa poco sin una modernización continua.”

Por José Miguel Zamora Barquero

Costa Rica cuenta con una de las infraestructuras de pagos más avanzadas de la región, con la oportunidad de llevarla al siguiente nivel de crecimiento económico. Adoptamos los pagos en tiempo real desde temprano. Normalizamos las transferencias móviles antes que muchos de nuestros vecinos. Construimos un sistema que millones de personas usan todos los días sin pensarlo dos veces.








