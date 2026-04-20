Opinión

La factura de la guerra en Irán se paga en colones

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Por El Financiero

La guerra entre Estados Unidos e Irán está desmintiendo, día a día, el libreto optimista que la Casa Blanca ofreció al inicio: una operación rápida, quirúrgica y de bajo costo.








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