Opinión

La gestión de los servicios públicos de salud en Costa Rica: retos y acciones

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Por Pablo Vargas

La transición política que vive Costa Rica tras las elecciones presidenciales el pasado 1 de febrero del 2026, abre un escenario de redefinición institucional, la presidenta electa Laura Fernández Delgado (segunda mujer en alcanzar la jefatura de Estado), asumirá la presidencia con mayoría legislativa y margen para impulsar reformas estructurales a partir del 8 de mayo del 2026, en este contexto, la salud pública se perfila como uno de los temas más estratégicos para esta nueva administración, especialmente por los desafíos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).








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