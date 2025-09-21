Opinión

La globalización ha muerto, pero la planetarización aún está por nacer

Por Bertrand Badré

En noviembre de 1985, durante su primera cumbre en Ginebra, el presidente estadounidense Ronald Reagan y el presidente soviético Mijail Gorbachov se escabulleron de los actos oficiales para hablar en privado. Solo años más tarde supimos de qué hablaron. Gorbachov le contó al presentador Charlie Rose que Reagan le había hecho una pregunta sorprendente: “¿Qué haría usted si Estados Unidos fuera atacado repentinamente por alguien del espacio exterior? ¿Nos ayudaría?”. Gorbachov contestó “Sin duda”, a lo que Reagan respondió “Nosotros también”. Aunque las dos superpotencias estaban inmersas en una carrera de armamento nuclear y se miraban fijamente de un lado y otro de Europa, aún podían imaginar unirse contra una amenaza existencial común.








