Opinión

La guerra con Irán está trastocando los mercados energéticos globales

EscucharEscuchar
Por Carolyn Kissane

La guerra con Irán se está expandiendo más rápido de lo que muchos esperaban. La represalia de la República Islámica contra los Estados árabes del Golfo se ha extendido más allá de los objetivos militares hacia infraestructuras civiles críticas, incluidos aeropuertos, plantas desalinizadoras y complejos energéticos. Hezbolá ha abierto un segundo frente desde Líbano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiere que las operaciones podrían durar “cuatro o cinco semanas”, pero con casi 50 altos funcionarios iraníes muertos, no está claro quién podría estar en posición de negociar una salida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IránEstadods Unidosenergía

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.