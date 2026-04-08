Opinión

La guerra de Irán es una bendición para los BRICS

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Por Jim O’Neill

Ahora que Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas, muchos aprovechan esta tregua para preguntarse qué podría llevar al presidente estadounidense Donald Trump a declarar la victoria y poner fin a los combates. Una condición necesaria, al parecer, es la reapertura permanente del estrecho de Ormuz, por donde fluye alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Pero, aunque el alto el fuego haya reabierto temporalmente el estrecho, Trump no ha garantizado una estabilidad duradera para el transporte marítimo. Por supuesto, si Trump simplemente se hubiera abstenido de atacar a Irán desde el principio, el estrecho nunca se habría cerrado.








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