Opinión

La hegemonía estadounidense se desmorona ante nuestros ojos

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Por Carla Norrlöf

La caótica crisis en el estrecho de Ormuz ha puesto de manifiesto cómo funciona el poder en el siglo XXI. Nos recuerda que la mayor amenaza a largo plazo para Estados Unidos no es el aumento del poderío militar de China ni la agresión rusa, sino la fragmentación gradual del sistema de alianzas que ha sustentado su liderazgo mundial desde la Segunda Guerra Mundial.








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