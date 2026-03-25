Opinión

La IA no es magia, Costa Rica necesita infraestructura para atraer inversión

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Por Wilberth Molina Pérez

La IA no es un botón, es infraestructura crítica.








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