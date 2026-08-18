La inversión más estratégica del siglo XXI: restaurar la ecosfera terrestre

Vivimos una época extraordinaria. Nunca antes la humanidad había acumulado tanto conocimiento científico y capacidad tecnológica para comprender el planeta. Hemos explorado los océanos, enviado sondas al espacio, descifrado el genoma humano y desarrollado inteligencia artificial. Sin embargo, emerge una paradoja: cuanto mayor es nuestra capacidad para comprender el mundo, mayor parece ser también la velocidad con la que deterioramos el único planeta conocido donde la vida ha florecido con toda su diversidad.

No se trata de falta de conocimiento ni de tecnología. La pregunta decisiva es si hemos perdido de vista aquello que debería orientar nuestro desarrollo. Durante cerca de 4.000 millones de años, procesos geológicos, físicos, químicos y biológicos han interactuado hasta configurar un sistema complejo, dinámico y resiliente: la ecosfera terrestre. La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera forman un sistema integrado del cual dependen el aire, el agua, los alimentos, la energía, los recursos naturales y la estabilidad climática.

La ecosfera no es simplemente el escenario donde ocurre la vida: es la condición que la hace posible. Y también es la infraestructura natural sobre la que descansa toda economía. Ninguna empresa, mercado o Estado puede generar riqueza de manera sostenida si se deterioran el agua disponible, los suelos fértiles, la biodiversidad, la estabilidad climática y la seguridad territorial. Cuidar la ecosfera no obstaculiza el progreso; protege su base material.

Durante generaciones actuamos como si los recursos naturales fueran inagotables. Hoy sabemos que la naturaleza posee gran capacidad de recuperación, pero también límites físicos y funcionales. Reconocerlos no significa oponerse al desarrollo, sino crear condiciones para sostenerlo.

Las señales son cada vez más claras. Desde la Revolución Industrial, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de unas 280 partes por millón a más de 420. Una parte mayoritaria de las emisiones acumuladas y del consumo histórico de combustibles fósiles ocurrió después de 1980. Al mismo tiempo se aceleraron la transformación del uso del suelo, la pérdida de bosques y humedales, el deterioro de arrecifes coralinos y la pérdida de biodiversidad. Los plásticos, microplásticos y nanoplásticos se han convertido incluso en una huella material de nuestra época.

Desde finales del siglo XX, los impactos del calentamiento global comenzaron a hacerse más visibles para las sociedades. Olas de calor, lluvias extremas, sequías, incendios e inundaciones generan pérdidas humanas y económicas crecientes. La humanidad ha entrado, en términos prácticos, en una era de extremos climáticos más frecuentes o intensos.

Esta realidad obliga a cambiar la forma en que entendemos la política ambiental. Restaurar la ecosfera no es un lujo, ni un gasto accesorio, ni una concesión al ambientalismo. Es una decisión económica estratégica. Cuando se deteriora el capital natural aumentan las pérdidas productivas, los costos fiscales, las enfermedades, los daños a infraestructura, los desplazamientos y la conflictividad. Los mercados ya comienzan a incorporar estos riesgos: el acceso al financiamiento, los seguros, las cadenas de suministro, la valoración de activos y la competitividad dependen cada vez más de la capacidad para gestionar adecuadamente el riesgo ambiental y climático.

La recuperación de los ecosistemas se consolida como una estrategia clave para garantizar la resiliencia económica frente al cambio climático. (JUAN-CARLOS MUNOZ/Biosphoto via AFP)

Por eso, la restauración ecológica debe incorporarse a la planificación económica y territorial como inversión de largo plazo, del mismo modo que se invierte en infraestructura, educación o salud. Proteger cuencas, suelos, bosques, costas y humedales reduce riesgos futuros, evita costos y preserva activos esenciales para la producción. Una economía resiliente necesita una ecosfera funcional.

Este enfoque también abre una oportunidad de inversión y generación de empleo. La restauración de bosques, la recuperación de suelos, la agricultura y ganadería regenerativas, la protección de cuencas, la adaptación de ciudades, la recuperación de humedales y costas, y la reducción del riesgo de desastres demandan conocimiento, tecnología, financiamiento y trabajo humano. En vez de considerar la acción ambiental únicamente como restricción, podemos verla como uno de los grandes campos de inversión productiva del siglo XXI.

La inteligencia artificial puede desempeñar un papel decisivo. Su mayor potencial no reside en sustituir a las personas, sino en complementar sus capacidades: integrar información, detectar patrones, comparar escenarios y acelerar decisiones. La creatividad, la experiencia, el juicio ético y la definición de propósitos siguen siendo responsabilidades humanas. Esa inteligencia híbrida puede ayudar a planificar territorios más resilientes y orientar inversiones con mayor precisión.

Costa Rica posee condiciones excepcionales para avanzar en esa dirección. El país ha construido durante décadas una reputación internacional vinculada con conservación, energías renovables y protección de la biodiversidad. Esa ventaja puede convertirse ahora en una plataforma económica más ambiciosa: desarrollar metodologías, tecnologías, servicios profesionales y mecanismos financieros para la restauración territorial y la adaptación climática. Una reciente reforma del Código Municipal fortalece, además, el papel de los gobiernos locales en la restauración de la ecosfera y en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Desde Costa Rica, el Sistema Salvaterra constituye una de las iniciativas que buscan traducir conocimiento científico en acción territorial. Su enfoque integra restauración de bosques y humedales, agricultura y ganadería regenerativas, planificación del uso del suelo, reducción del riesgo y adaptación climática. No pretende ser una respuesta única, sino un marco de trabajo que permita convertir información ambiental en decisiones concretas de inversión, ordenamiento y desarrollo.

La escala territorial es fundamental. El deterioro global resulta de millones de decisiones locales acumuladas, pero también de políticas, mercados y patrones de consumo que operan a escala nacional e internacional. La restauración debe articular esas dimensiones: actuar en cuencas, ciudades, fincas, costas y comunidades, mientras se transforman los incentivos económicos que condicionan el uso del territorio.

Esto implica una oportunidad para bancos, fondos de inversión, aseguradoras, empresas, gobiernos y organismos multilaterales. Financiar restauración ecológica y resiliencia territorial puede reducir exposición a pérdidas futuras, proteger activos, mejorar seguridad hídrica y alimentaria, generar empleo y abrir nuevos mercados. El desafío consiste en desarrollar instrumentos capaces de valorar adecuadamente estos beneficios y convertirlos en flujos de inversión de largo plazo.

Durante las próximas décadas, las economías más competitivas probablemente serán aquellas capaces de restaurar su capital natural mientras generan innovación, productividad y bienestar. La sostenibilidad dejará de ser un componente accesorio de la estrategia empresarial y pública para convertirse en una condición básica de competitividad y estabilidad.

La ciencia nos permitió comprender el problema. La tecnología amplía nuestras posibilidades de actuar. Ahora corresponde orientar inversión, innovación y política pública hacia una misión común: restaurar la base natural que sostiene nuestra civilización.

La inversión más estratégica del siglo XXI puede no ser solamente una nueva fuente de energía, una tecnología disruptiva o una infraestructura gigantesca. Puede ser algo todavía más fundamental: recuperar la capacidad funcional de la ecosfera terrestre. Porque protegerla no significa elegir entre ambiente y economía. Significa proteger la economía, la sociedad y las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones.

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El autor es geólogo ambiental.