Opinión

La inversión más estratégica del siglo XXI: restaurar la ecosfera terrestre

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Por Allan Astorga Gättgens

Vivimos una época extraordinaria. Nunca antes la humanidad había acumulado tanto conocimiento científico y capacidad tecnológica para comprender el planeta. Hemos explorado los océanos, enviado sondas al espacio, descifrado el genoma humano y desarrollado inteligencia artificial. Sin embargo, emerge una paradoja: cuanto mayor es nuestra capacidad para comprender el mundo, mayor parece ser también la velocidad con la que deterioramos el único planeta conocido donde la vida ha florecido con toda su diversidad.








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