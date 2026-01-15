Opinión

La ley de la selva de Donald Trump

Por Ian Bremmer

Este será un año decisivo. La mayor fuente de inestabilidad mundial no será China, Rusia, Irán ni ninguno de los más de 60 conflictos que arden en todo el planeta (el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial). Será Estados Unidos.








