La ley de la selva de Donald Trump

Este será un año decisivo. La mayor fuente de inestabilidad mundial no será China, Rusia, Irán ni ninguno de los más de 60 conflictos que arden en todo el planeta (el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial). Será Estados Unidos.

Esta conclusión se repite a lo largo del informe Top Risks 2026 del Eurasia Group. El país más poderoso del mundo y artífice del orden mundial de la posguerra está ahora desmantelando activamente ese orden, liderado por un presidente más comprometido y capaz de remodelar el papel internacional de Estados Unidos que cualquiera de sus predecesores modernos.

Hace unos días se pudo ver un anticipo de lo que esto significará en la práctica. Tras meses de presión creciente —sanciones, un despliegue naval masivo y un bloqueo petrolero total—, las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al hombre fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas y lo trasladaron en avión a Nueva York para que se enfrentara a cargos penales. Un dictador derrocado y llevado ante la justicia sin víctimas estadounidenses: ha sido la victoria militar más limpia del presidente Donald Trump hasta la fecha.

Trump ya ha bautizado su enfoque hacia el hemisferio occidental como la «Doctrina Donroe». Es su versión de la afirmación del presidente James Monroe, en el siglo XIX, de la primacía de Estados Unidos en América. Pero mientras que Monroe advirtió a las potencias europeas que se mantuvieran al margen de la vecindad de Estados Unidos, Trump está utilizando la presión militar, la coacción económica y el ajuste de cuentas personal para doblegar a la región a su voluntad. Y solo acaba de empezar.

No se trata del aislacionismo de «América primero». Al mismo tiempo, Estados Unidos se está involucrando cada vez más, y no menos, con Israel y varios Estados del Golfo. La disposición de Trump a atacar Irán el año pasado y a entrometerse en la política europea tampoco es precisamente una muestra de retraimiento. Tampoco encaja en lo que está haciendo el marco de las esferas de influencia. Esa etiqueta implica que Trump está dividiendo el mundo con potencias rivales, cada una de las cuales se mantiene en su propio carril. Pero su administración acaba de enviar a Taiwán su mayor paquete de armas hasta la fecha, y su postura en el Indo-Pacífico no evidencia un deseo de ceder Asia a China.

La política exterior de Trump no se basa en ejes tradicionales como aliados frente a adversarios, democracias frente a autocracias o competencia estratégica frente a cooperación. Se aplica un cálculo más simple: ¿puedes contraatacar con suficiente fuerza como para dañar al hombre al mando? Si la respuesta es no y tienes algo que él quiere, eres un objetivo. Si la respuesta es sí, probablemente puedas llegar a un acuerdo.

En el caso de Venezuela, Trump quería derrocar a Maduro, y este no podía hacer nada para detenerlo. No tenía aliados dispuestos a actuar, ni un ejército capaz de tomar represalias, ni influencia sobre nada que le importara a Trump. Por lo tanto, fue destituido. No importa que toda la estructura del régimen venezolano permanezca intacta y que cualquier transición hacia un gobierno democrático estable sea complicada, controvertida y, en gran medida, dependa de Venezuela (o de su mala gestión).

Trump se conforma con que Venezuela siga siendo gobernada por el mismo régimen represivo, siempre y cuando este acceda a cumplir sus órdenes (de hecho, prefirió este acuerdo a un gobierno liderado por la oposición). La amenaza de «o si no» parece estar funcionando hasta ahora. Trump acaba de anunciar que las «nuevas» autoridades de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, y que los ingresos «los controlaré yo, como presidente». Además, el éxito continuado en Venezuela, por muy limitado que sea, animará a Trump a redoblar este enfoque y a seguir adelante, ya sea en Cuba, Colombia, Nicaragua, México o Groenlandia.

En el otro extremo del espectro se encuentra China. Cuando Trump aumentó los aranceles el año pasado, los chinos respondieron con restricciones a la exportación de tierras raras y minerales críticos, ingredientes esenciales para una amplia gama de productos de consumo y militares del siglo XXI. Con las vulnerabilidades de Estados Unidos al descubierto, Trump se vio obligado a dar marcha atrás. Ahora, está decidido a mantener la distensión y a conseguir un acuerdo a toda costa.

Estados Unidos está ejerciendo su poder de forma unilateral allí donde Trump cree que puede salirse con la suya, al margen de las normas, los procesos burocráticos, las estructuras de alianza y las instituciones multilaterales que en su día dieron legitimidad al liderazgo estadounidense. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Lo que estamos viendo aquí no es una gran estrategia, sino la ley de la selva. Estados Unidos está ejerciendo su poder de forma unilateral allí donde Trump cree que puede salirse con la suya, al margen de las normas, los procesos burocráticos, las estructuras de alianza y las instituciones multilaterales que en su día dieron legitimidad al liderazgo estadounidense. A medida que se endurecen las restricciones en otros ámbitos —por ejemplo, el descontento de los votantes por la accesibilidad económica antes de las elecciones de mitad de mandato de este año y la reducción de la influencia comercial de Estados Unidos—, Trump está ansioso por consolidar su legado. Su disposición a asumir riesgos en materia de seguridad, donde sigue sin tener prácticamente restricciones, no hará más que aumentar. El hemisferio occidental resulta ser un hábitat especialmente rico en presas, y uno en el que Estados Unidos tiene una influencia asimétrica que nadie puede contrarrestar. Trump puede obtener victorias fáciles con un mínimo de resistencia y costes.

Pero el enfoque de Trump no se limita a los vecinos inmediatos de Estados Unidos. Por si aún no estaba claro, las amenazas de la Administración contra Groenlandia demuestran que Europa también está en su punto de mira. Las tres economías más grandes del continente —el Reino Unido, Francia y Alemania— entraron en el nuevo año con gobiernos débiles e impopulares, asediados por populistas internos. Con Rusia a las puertas, la Administración Trump está respaldando abiertamente a partidos de extrema derecha que fragmentarían aún más el continente. A menos que los europeos encuentren formas de ganar influencia e imponer de manera creíble costes que le importen a Trump —y pronto—, sentirán la misma presión que él está ejerciendo en todo el hemisferio occidental.

Para la mayoría de los países, responder a un Estados Unidos impredecible, poco fiable y peligroso es ahora una prioridad urgente. Algunos fracasarán y otros tendrán éxito. Puede que ya sea demasiado tarde para que Europa se adapte, pero China se encuentra en una posición más fuerte, satisfecha con dejar que su principal rival se socave a sí mismo. El presidente chino, Xi Jinping, puede permitirse jugar a largo plazo. Seguirá en el poder mucho después de que termine el mandato de Trump en 2029.

El daño al poder estadounidense persistirá más allá de esta administración. Las alianzas, las asociaciones y la credibilidad no son solo algo agradable de tener. Son multiplicadores de fuerza, que dan a Estados Unidos una influencia que el poder militar y económico por sí solos no pueden sostener. Trump está quemando ese legado, tratándolo como una limitación en lugar de como un activo. Está gobernando como si el poder estadounidense operara fuera del tiempo y como si pudiera remodelar el mundo por la fuerza sin consecuencias duraderas.

Pero las alianzas que está destrozando no se recuperarán cuando el próximo presidente asuma el cargo. La credibilidad perdida de Estados Unidos tardará una generación en reconstruirse, si es que puede reconstruirse. Por eso 2026 es un año decisivo, no porque sepamos cómo terminarán las cosas, sino porque ya estamos empezando a ver lo que sucede cuando el país que escribió las reglas decide que ya no quiere seguir jugando según ellas.

---

Ian Bremmer, fundador y presidente de Eurasia Group y GZERO Media, es miembro del Comité Ejecutivo del Órgano Consultivo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial.