La lucha por los minerales críticos

Opinión | Las superpotencias compiten por los recursos esenciales para el futuro tecnológico y energético. Sin embargo, para los países que poseen estos tesoros, la riqueza podría convertirse nuevamente en una peligrosa maldición.

Por Rabah Arezkix

Las superpotencias mundiales han desarrollado un apetito aparentemente insaciable por los minerales críticos que son esenciales para las transiciones energética y digital en curso, entre ellos los metales de tierras raras (para semiconductores), el cobalto (para baterías) y el uranio (para reactores nucleares). Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de estos minerales se habrá más que cuadruplicado de aquí a 2040 solo para su uso en tecnologías de energía limpia. Pero, en su carrera por controlar estos recursos vitales, China, Europa y Estados Unidos corren el riesgo de causar graves daños a los países que los poseen.








