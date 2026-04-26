Opinión

La modernización fiscal en Costa Rica exige un cambio cultural

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Por Priscilla Piedra

Costa Rica ha iniciado una transformación profunda en su administración tributaria. Tribucr no es simplemente una nueva plataforma digital; es un punto de inflexión en la manera en que el Estado y las empresas gestionan sus relaciones fiscales. Esta evolución demanda mayor disciplina en los datos, procesos más ordenados y una interacción más transparente entre contribuyentes y autoridades fiscales. La tecnología es solo el detonante; el verdadero desafío es cultural. La modernización del sistema fiscal implica dejar atrás la improvisación y adoptar prácticas basadas en información confiable, controles efectivos y procesos estructurados desde el origen. Las innovaciones introducidas por Tribucr, como una clasificación más precisa de contribuyentes, el rediseño de formularios y la integración de la información proveniente de los comprobantes electrónicos fortalecerán la trazabilidad y permitirán a la Dirección General de Tributación identificar inconsistencias con mayor rapidez.








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