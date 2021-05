Al homosexual, al bisexual, al transexual no hay que "tolerarlos" (como si de una calamidad se tratase). Basta con aceptarlos, acogerlos, más aun, celebrar el hecho de que son diferentes: la diferencia supone una visión diversa del mundo que será valiosa por cuanto heterodoxa, singular, enriquecedora. ¿Que no corrobora mi concepción del mundo? ¡Y eso a quién le importa! ¡Los seres humanos no existen para "corroborarnos"! Son lo que son, y punto. Cuando escucho a estos Torquemadillas tropicales y folclóricos, a estos "proto-hombres" -ahora ostentando cargos en el Parlamento y fundando partidos políticos-, no puedo menos que preguntarme: ¿qué es lo que en el fondo odian a tal punto? ¿Dónde, en realidad, dormita eso que aborrecen, que persiguen y denuncian con furor tan encarnizado? Pálpese el alma amigo: ahí están las respuestas. Tal vez más próximas a usted mismo de lo que quisiera admitirlo.