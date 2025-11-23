Opinión

La personalidad, o esencia, de Costa Rica

Opinión | ¿Será que los costarricenses creemos no ser coherentes entre lo que proyectamos y cómo vivimos?

EscucharEscuchar
Por Dyalá Jiménez

La personalidad, o la marca, de una empresa se puede medir a través de análisis de mercado, encuestas y ventas. Para que su desempeño sea positivo, un aspecto muy importante es la coherencia entre el mensaje de venta y el servicio o bien que se vende. Si un determinado producto se anuncia como amigable con el medio ambiente pero se evidencia que es una farsa, esa marca pierde credibilidad y las ventas de ese producto bajan.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.