Opinión

La prueba real de la competitividad

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Por Jan Mischke y Anna Kortis

Pregunte usted en qué radica la competitividad de los países, y lo llenarán de respuestas. Los marcos actuales (incluidos los que usa el Banco Mundial) se basan en cientos de indicadores. En un nuevo estudio, mis coautores y yo proponemos uno más sencillo: la inversión. El indicador más claro (y la prueba definitiva) de la competitividad es el lugar que eligen las empresas para su próximo proyecto de construcción, ya sea una fábrica, un laboratorio, un centro de investigación o una central eléctrica.








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