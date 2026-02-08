Leí hace unos meses el libro La Psicología del Dinero, de Morgan Housel, quien trabajó como analista financiero en uno de los bancos internacionales más grandes del mundo durante muchos años. El autor comienza con una constatación: el dinero es un tema que va más allá de lo aritmético y numérico, y se debería tratar como una cuestión humana, perteneciente al mundo de la psicología y las emociones.

Housel argumenta que las actitudes que tenemos hacia el dinero —ya sea por valores familiares, el contexto histórico y político en que nacimos, y nuestras propias necesidades— probablemente impactan mucho más en nuestras decisiones que nuestro conocimiento estudiado de las finanzas.

Uno de los principales mensajes del libro es que la riqueza no necesariamente se obtiene con ganar dinero, sino con una gestión inteligente del dinero en el largo plazo, aun cuando los ingresos no sean abundantes. También nos enseña que cada persona, cada familia y cada sociedad priorizan el gasto de manera distinta. Si bien destaca la importancia de ser pacientes y de pensar a largo plazo (los mercados son impredecibles), nos expone ejemplos de personas que simplemente no pueden pagar el precio de pensar en el largo plazo y deben asumir gastos en el corto plazo. Aun en esos casos, dice Housel, hay maneras de lograr obtener mayor beneficio del que se imagina.

Dyalá Jiménez, abogada especializada en arbitraje. (Lilly Arce Robles.)

Ilustra el autor cómo podemos caer en las comparaciones odiosas si nos fijamos solo en el exterior, en lo que las personas consumen. Cuando vemos a una persona podemos adivinar, a veces, cuánto gasta; pero no podemos saber cuánto ahorra, cuánto adeuda, y cuánto tendrá al final de su vida. Por eso, es importante evitar las comparaciones con los demás, ya que ello nos puede llevar a decisiones financieras erróneas. Subraya que cada persona tiene una trayectoria financiera única y es crucial hacer elecciones que se alineen con nuestras propias metas y valores.

Aunque enfatiza que el éxito financiero no proviene solo de la inteligencia, sino también de la humildad, la disciplina y la capacidad de aprender de nuestros errores, menciona que la suerte también juega un papel en la vida.

En resumen, La Psicología del Dinero nos enseña a reflexionar sobre nuestras creencias y actitudes hacia el dinero y a reconocer que las emociones y la psicología influyen en nuestras decisiones financieras tanto como los datos y las cifras. Entender nuestra relación con el dinero puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. Cualquier programa de educación financiera haría bien en incluir estas consideraciones.

---

Dyalá Jiménez es abogada y se especializa en resolución de disputas internacionales. Es miembro de las más prestigiosas instituciones de arbitraje del mundo, como el Ciadi del Banco Mundial, el Consejo Internacional de Arbitraje Comercial y el Consejo Internacional de Arbitraje para el Deporte. Es exministra de Comercio Exterior y conforma la Junta Directiva de Cinde.