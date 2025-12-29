Opinión

La ruptura transatlántica es total

Por Joschka Fischer

Grandes cambios históricos atraviesan el Atlántico Norte al ensancharse el abismo entre Europa y Estados Unidos. Bajo el presidente Donald Trump, Estados Unidos está tratando de crear un orden mundial basado únicamente en esferas de interés y dominado por las «tres grandes» potencias mundiales: Estados Unidos, China y Rusia. Para lograrlo, la administración Trump está dispuesta a abandonar los fundamentos tradicionales de la influencia de Estados Unidos: su red de alianzas con los valores que fueron por 250 años sostén de la democracia estadounidense.








