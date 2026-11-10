Las elecciones de mitad de legislatura no supondrán grandes cambios para los aliados de EE. UU.

Poco después de las elecciones de mitad de legislatura de EE. UU. del 3 de noviembre, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes (y probable próximo presidente de la misma), anunció: «Estados Unidos ha vuelto». Dado que los demócratas han recuperado ambas cámaras del Congreso por amplios márgenes, llegando incluso a ganar en bastiones republicanos de larga tradición —como Kansas, Texas y Carolina del Sur—, Jeffries tiene sin duda mucho que celebrar. Pero en lo que respecta a los aliados de EE. UU., la pregunta es: ¿de vuelta a qué, y por cuánto tiempo?

He escrito extensamente sobre el auge de un mundo «G-Zero», en el que Estados Unidos se ha alejado del orden internacional que él mismo creó y en el que ningún otro país o grupo de países está dispuesto o es capaz de ocupar su lugar. Sí, el comportamiento de Rusia como Estado rebelde y la negativa de China a liberalizar su sistema político y su economía tras su integración en los mercados globales han contribuido a esta nueva realidad. Pero el repliegue estadounidense ha sido fundamental para la erosión del sistema internacional, y acelerarlo fue una elección política deliberada a lo largo de los dos mandatos del presidente Donald Trump.

El movimiento «MAGA» de Trump se alimentó del creciente escepticismo de la opinión pública respecto a la política exterior estadounidense. A medida que segmentos clave de la población estadounidense se veían marginados por la globalización y enfurecidos por las guerras fallidas en Oriente Medio, se tambaleó la convicción política fundamental de que EE. UU. debía liderar el orden internacional. Pero el liderazgo estadounidense en el extranjero se resintió no solo por una decisión política consciente impulsada por la dinámica electoral, sino también porque los drásticos cambios políticos internos socavaron la coherencia de las políticas.

Las decisiones de EE. UU. sobre guerra y diplomacia se están tomando a un ritmo cada vez más rápido e impredecible. (KENT NISHIMURA/AFP)

Con la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de legislatura de este año, 12 de las 14 elecciones nacionales celebradas en los últimos 26 años han supuesto el cambio del poder ejecutivo o de parte del poder legislativo al otro partido, una diferencia notable respecto a los 40 años anteriores, en los que solo siete de 20 elecciones dieron lugar a ese cambio. Junto con la creciente polarización entre los partidos y el desmoronamiento del enfoque históricamente bipartidista de Estados Unidos en materia de política exterior, esta volatilidad ha dado lugar a bruscos cambios de rumbo, desde la repetida adhesión y retirada del Acuerdo de París sobre el clima y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta la decisión de Trump de romper el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán del presidente Barack Obama.

Como resultado, los aliados de Estados Unidos, especialmente en Europa, han sufrido un duro golpe. El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se enfrentó a esta dinámica mientras trabajaba para reconstruir las relaciones de Estados Unidos tras el deterioro de los lazos transatlánticos durante el primer mandato de Trump; citó repetidamente conversaciones en las que les decía a los líderes mundiales: «Estados Unidos ha vuelto», solo para que estos le preguntaran: «¿Pero por cuánto tiempo?». Con el regreso de Trump a la Casa Blanca —y su posterior cuestionamiento del valor de la OTAN, sus amenazas de apoderarse de Groenlandia y sus acuerdos con el presidente ruso Vladimir Putin—, los países europeos vieron venir lo que se avecinaba y tomaron las medidas de precaución oportunas.

El objetivo no era desvincularse de EE. UU., sino reducir el riesgo. Para los países europeos, cada vez más recelosos de las garantías de seguridad estadounidenses, eso significó reinvertir en defensa, y Alemania modificó sus normas sobre deuda para reconstruir su ejército. Esta dinámica también se manifestó en Oriente Medio, donde los países buscaban seguridad tras la guerra desestabilizadora de EE. UU. contra Irán, y Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca.

Muchos aliados de EE. UU. también buscaron nuevos socios económicos. Canadá, bajo la presión de Trump, está reforzando su relación con la Unión Europea y buscando una colaboración más estrecha con China. La UE, por su parte, ha forjado nuevos acuerdos con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la India.

Sin duda, muchos aliados de EE. UU. se sienten aliviados al ver el resurgimiento de los demócratas en las elecciones de mitad de legislatura, ya que el Partido Demócrata está más comprometido con las instituciones internacionales, a pesar de las tendencias aislacionistas de su ala de extrema izquierda. El restablecimiento de los controles legislativos sobre el poder de Trump a través del liderazgo demócrata en las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes será una buena noticia para muchos observadores extranjeros, aunque es poco probable que frene las políticas belicistas de la Administración hacia Irán, Cuba y Venezuela. Los aliados que esperan un enfoque más multilateral en la formulación de políticas tendrán que esperar, como muy pronto, hasta después de 2028.

Pero incluso si un presidente menos unilateralista sucede a Trump, Estados Unidos no posee ni la voluntad ni la capacidad para retomar su papel como líder mundial indiscutible, dadas sus propias divisiones políticas y las restricciones fiscales cada vez más estrictas, por no mencionar la influencia de una China en ascenso. Esto quedó patente inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato, cuando el vicepresidente JD Vance publicó un extenso mensaje en X en el que achacaba las derrotas de su partido a la guerra con Irán, lo que suscitó especulaciones sobre la posibilidad de que EE. UU. pudiera reducir los futuros ataques en favor de las negociaciones.

Las decisiones de EE. UU. sobre guerra y diplomacia se están tomando a un ritmo cada vez más rápido e impredecible. Aunque la victoria de los demócratas marque el principio del fin del enfoque «America First» de la Administración Trump en materia de asuntos exteriores, no augura el regreso de una política exterior estadounidense coherente y fiable. Eso supone un problema para los aliados de Estados Unidos y es una razón clave por la que —al menos por ahora— el mundo G-Zero ha llegado para quedarse.

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Ian Bremmer, fundador y presidente de Eurasia Group y GZERO Media, es miembro del Comité Ejecutivo del Órgano Consultivo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial.