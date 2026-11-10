Opinión

Las elecciones de mitad de legislatura no supondrán grandes cambios para los aliados de EE. UU.

Por Ian Bremmer

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Poco después de las elecciones de mitad de legislatura de EE. UU. del 3 de noviembre, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes (y probable próximo presidente de la misma), anunció: «Estados Unidos ha vuelto». Dado que los demócratas han recuperado ambas cámaras del Congreso por amplios márgenes, llegando incluso a ganar en bastiones republicanos de larga tradición —como Kansas, Texas y Carolina del Sur—, Jeffries tiene sin duda mucho que celebrar. Pero en lo que respecta a los aliados de EE. UU., la pregunta es: ¿de vuelta a qué, y por cuánto tiempo?








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