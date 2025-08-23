Opinión

Las empresas de hoy buscan líderes que potencien, no solo administradores

Opinión |“Las empresas ya no buscan solo un perfil que cumpla requisitos técnicos, sino que valoran la combinación de experiencia, actitud y capacidad de generar resultados sostenibles”

Por Miguel López Abarca

En el contexto empresarial actual, el reclutamiento ejecutivo ha entrado en una fase de transformación acelerada. Las economías globales interconectadas, el avance de la digitalización, los cambios en las expectativas laborales y las dinámicas competitivas del mercado han modificado de forma radical la manera en que las organizaciones en Costa Rica y América Latina seleccionan a sus líderes. Ya no basta con un historial impecable de títulos académicos o con una trayectoria lineal. El énfasis está puesto en el impacto tangible, la capacidad de adaptación y el potencial de liderazgo transformador.








