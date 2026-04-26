Opinión

Las fuerzas profundas que están dando forma al comercio global

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Por Tiago Devesa, Jeongmin Seong y Olivia White

Con los conflictos que interrumpen el transporte marítimo en Oriente Medio y el futuro de los aranceles de Estados Unidos aún incierto, el comercio global está firmemente en el centro de atención. Pero, aunque sin duda importa cómo evolucionen estos acontecimientos políticos, no se debe perder de vista las fuerzas más profundas que operan en la economía mundial.








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