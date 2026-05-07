Opinión

Las repercusiones estratégicas de la guerra con Irán

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Por Ian Bremmer

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha hecho mucho más que desestabilizar Oriente Medio, provocar una subida de los precios de la energía y otros productos, y perturbar la economía mundial. También ha dejado a los aliados y rivales de Estados Unidos luchando por responder a una superpotencia impredecible y poco fiable. El resultado es un reajuste geopolítico histórico que cambiará el equilibrio de poder mundial durante la próxima década.








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