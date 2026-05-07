Las repercusiones estratégicas de la guerra con Irán

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha hecho mucho más que desestabilizar Oriente Medio, provocar una subida de los precios de la energía y otros productos, y perturbar la economía mundial. También ha dejado a los aliados y rivales de Estados Unidos luchando por responder a una superpotencia impredecible y poco fiable. El resultado es un reajuste geopolítico histórico que cambiará el equilibrio de poder mundial durante la próxima década.

Por supuesto, los efectos de la guerra son más inmediatos y profundos en la región donde se libra. Ya ha contribuido a convencer a muchos Estados árabes del Golfo de que el Consejo de Cooperación del Golfo —un acuerdo diplomático, económico y de seguridad poco cohesionado y plagado desde hace tiempo de luchas internas— ya no es adecuado para su propósito.

La guerra también intensifica la rivalidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, que recientemente anunciaron su intención de poner fin a sus casi seis décadas de pertenencia a la OPEP. Los EAU se alinearán ahora más estrechamente con Israel en materia de inteligencia, tecnología y seguridad, con la esperanza de debilitar al régimen iraní. Arabia Saudí, por el contrario, intentará encontrar formas de convivir pacíficamente con la República Islámica mediante una alineación militar más estrecha con Pakistán, que posee armas nucleares, así como con Egipto y Turquía, y una coordinación más estrecha con China.

Ambos bloques también intentarán mantener sus estrechos vínculos de seguridad con Estados Unidos; pero eso ya no será tan fácil como lo era antes. Uno de los efectos más inmediatos y llamativos de la guerra es que ha erosionado los cimientos de la toma de decisiones coordinada en todo Oriente Medio.

Luego está el debilitamiento de la relación transatlántica. En un momento en que la guerra de Rusia contra Ucrania está alimentando la inquietud en toda Europa, la decisión de la administración Trump de centrarse en Irán —y luego arremeter contra los líderes europeos por no ayudar— genera un nuevo impulso hacia un acuerdo de defensa colectiva europeo al margen de la OTAN.

Es cierto que es poco probable que el presidente Donald Trump intente retirar a Estados Unidos de la alianza transatlántica, y que el Senado estadounidense podría bloquear legalmente tal medida. Pero su anuncio del 1 de mayo de que Estados Unidos retiraría 5.000 de sus 36.000 soldados estacionados en Alemania, apenas unos días después de que el canciller alemán Friedrich Merz criticara la guerra, ha causado una mayor alarma en todo el continente. Trump también ha ignorado las objeciones europeas a la suspensión de algunas sanciones contra Rusia.

El resultado es una fragmentación más profunda dentro de la alianza occidental y un temor creciente en Europa a que la Casa Blanca pueda acabar impulsando un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y Rusia. Esa perspectiva da al presidente ruso, Vladimir Putin, motivos suficientes para continuar su guerra en Ucrania, con la esperanza de que Rusia pueda acabar imponiéndose a medida que la OTAN se desintegra.

En toda Asia, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz está infligiendo un alto coste económico. Al igual que los socios históricos de Estados Unidos en Europa, sus aliados asiáticos se sienten inseguros respecto a los compromisos económicos y de seguridad a largo plazo de la Administración Trump. Pero países como Japón, Corea del Sur y Taiwán tienen menos alternativas que Alemania, Francia y Gran Bretaña. No existe una OTAN asiática que los vincule a Washington, ni ninguna institución similar a la UE que los una entre sí.

El conflicto en Oriente Medio, que sigue en pleno apogeo, influirá más en el cambio de las alianzas internacionales y el equilibrio de poder mundial que cualquier otro acontecimiento desde el fin de la Guerra Fría. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

Además, todos ellos se enfrentan a las presiones generadas por el poder económico, tecnológico y (creciente) militar de China. China está actuando ahora de forma más asertiva hacia el partido gobernante de Taiwán y el Gobierno de Japón. Estos y otros factores limitan sustancialmente la posibilidad de que los aliados asiáticos de Estados Unidos puedan seguir a los europeos hacia una mayor independencia de EE. UU.

En cuanto a la propia China, el presidente chino Xi Jinping, consciente de que la economía se está desacelerando y de que el aventurerismo de Trump y Putin no les ha hecho ningún favor ni a ellos ni a sus países, se ha abstenido de aprovechar el momento de distracción de Estados Unidos para asumir nuevos riesgos. En cambio, es probable que reciba a Trump con gran pompa y solemnidad cuando este visite Pekín este mes, buscando un rechazo explícito por parte de Estados Unidos a las reivindicaciones de independencia de Taiwán. A cambio, Xi podría prometer importantes compromisos por parte de China para la compra de productos estadounidenses. Ni siquiera los asesores más cercanos a Trump pueden estar seguros de que este resistirá esa tentación. Huelga decir que los aliados de Estados Unidos en Asia y en otros lugares estarán muy atentos.

La guerra de Irán también ha acelerado otro cambio importante que afecta a China. Ha demostrado a los líderes iraníes y al mundo lo fácil y barato que resulta cerrar el estratégico estrecho de Ormuz al comercio de petróleo y gas. Otros cuellos de botella, como Bab al-Mandab, que separa Yemen de África, e incluso el estrecho de Malaca en el sudeste asiático, podrían entrar en juego. Además, esto llega en un momento en que China es el líder mundial indiscutible en energía sostenible, vehículos eléctricos y baterías, así como en los minerales críticos y el reprocesamiento que los sustentan.

El propio giro histórico de China hacia la producción de energía poscarbónica la convierte en un socio comercial mucho más atractivo para los principales importadores de energía del mundo. Todo el mundo necesita más energía y, aunque eso confiere beneficios a corto plazo a EE. UU. (y al dólar) como mayor productor mundial de hidrocarburos, las vulnerabilidades expuestas por la guerra crean enormes oportunidades a largo plazo para China.

Por todas estas razones, el conflicto en Oriente Medio, que sigue en pleno apogeo, influirá más en el cambio de las alianzas internacionales y el equilibrio de poder mundial que cualquier otro acontecimiento desde el fin de la Guerra Fría.

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Ian Bremmer, fundador y presidente de Eurasia Group y GZERO Media, es miembro del Comité Ejecutivo del Órgano Consultivo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Inteligencia Artificial.