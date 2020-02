En este caso, en la actuación de los funcionarios involucrados no solo hubo culpa grave, pues fueron desde un inicio y reiteradamente advertidos de la ilegalidad de sus actuaciones, sino que lo hicieron con premeditación y alevosía, jactándose públicamente incluso de cómo utilizaban las barreras no arancelarias para entorpecer el comercio. Este es un comportamiento que no debiera dejarse pasar sin consecuencias, tanto por el daño infligido localmente como por el daño reputacional sufrido por el país a nivel internacional.