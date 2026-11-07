Opinión

Lecciones de las puntocom para la burbuja de la IA

Por Chi Onwurah

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Que las nuevas tecnologías transformadoras reescriben las reglas de las finanzas es una verdad universal. O al menos, es lo que dicen numerosos comentarios, publicaciones en redes sociales y presentaciones reglamentarias relacionados con el auge de inversiones que se desarrolla en el área de la inteligencia artificial, y que puede terminar siendo una burbuja.








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