Lecciones de un resello

El pasado 26 de setiembre, con 38 votos a favor y 15 en contra, la Asamblea Legislativa, en uso de sus potestades constitucionales, acordó resellar el expediente No. 23.581 para promulgar la Ley No. 10.381. Con ello, el país corrige las deficiencias apuntadas por la Unión Europea en relación con la doble no imposición en favor de no residentes —empresas “de papel” sin actividad económica real— y lograría quedar excluido de la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, evitando las consecuencias negativas que ello podría implicar. Esas son buenas noticias para Costa Rica, y sin duda era ese el objetivo principal del proyecto que se adoptó.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌