Lecciones oportunas desde Brasil y Estados Unidos

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al ahora prófugo, ultra-derechista Flávio Bolsonaro en las recientes elecciones presidenciales brasileñas. En Estados Unidos, los acólitos del movimiento MAGA del presidente Donald Trump fueron derrotados en las elecciones parlamentarias de medio mandato. Las dos son muy buenas noticias en dos países muy grandes. Los demócratas de todo el mundo pueden dormir un poco mejor.

Pero es posible que estas buenas noticias sean de corta duración si los ganadores no aprenden las lecciones correctas. Y, a juzgar por los pronunciamientos de los comentaristas del establishment, esto es exactamente lo que está ocurriendo.

Al revés de lo que sostienen los expertos, no fue solo la economía, estúpido. En 2024, Trump ganó por 1,5 puntos porcentuales, cuando la inflación rondaba el 3%; esta vez, con una inflación esperada de solo 3,5% en 2026, los demócratas ganaron el voto popular (medido según los resultados de la Cámara de Representantes) por 13 puntos porcentuales. Una variable que apenas se ha movido no puede explicar un giro electoral así de grande (otros indicadores económicos claves en Estados Unidos, como el crecimiento, los salarios y la creación de empleo, han sido favorables).

Lo mismo, pero a la inversa, se aplica a Brasil: los electores no premiaron a Lula por sus espectaculares resultados económicos. La inflación y el crecimiento siguen siendo tan mediocres como lo han sido en los últimos años (de hecho, ambos parecen empeorar en 2026), al mismo tiempo que las tasas de interés están por las nubes. Buena suerte si eres un brasileño de clase media que quiere obtener una hipoteca a un costo razonable.

Un experimento mental confirma que el problema de los precios no fue el factor decisivo en las elecciones estadounidenses. Mantengamos los precios del diésel y de la gasolina donde están, pero supongamos que Trump y su familia no se enriquecieron durante su mandato, que Trump no celebró los miles de millones que están ganando las empresas petroleras, no permitió que ICE (Immigration and Customs Enforcement – Control de Aduana e Inmigración) matara a tiros a ciudadanos inocentes, ni rompió su promesa de poner fin de las guerras en el extranjero. En esas circunstancias ¿habría alcanzado el “tsunami azul” a Texas, Alaska e incluso Mississippi? Lo más probable es que no.

La alternativa al refrán “es la economía, estúpido” es “todo depende de la delegación y la confianza, estúpido”. Los votantes no tienen el tiempo ni el interés para estudiar textos de economía ni plataformas electorales antes de decidir cuál es la política pública adecuada. Las democracias modernas funcionan sobre la base de la delegación: elegimos a otros para que seleccionen esas políticas por nosotros, y tendemos a elegir personas con quienes nos identificamos, y que parecen compartir nuestros valores y comprender nuestras vidas.

En 2024, 77 millones de estadounidenses votaron por Trump. Muchos lo hicieron –pese a que nunca había ganado un premio por su competencia– porque parecía más auténtico y menos pautado que los “elitistas” demócratas. Pero desde entonces Trump ha traicionado esa confianza al preocuparse más de su propio bolsillo que el de los electores.

Brasil confirma la teoría de la confianza. En el último y crucial debate televisivo, el hijito de papá Bolsonaro afirmó que Lula ‘da con una mano y quita con nueve dedos”. Lula le replicó que había perdido un dedo en un accidente fabril a los 17 años, porque si no trabajaba en el turno de la noche no podía comer, mientras que Bolsonaro no había trabajado ni un día en su vida. Después de esta pugna verbal ¿con quién se habrán identificado más los votantes brasileños?

De nuevo, un pequeño ejercicio contrafáctico es útil. El gobernador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, era el candidato presidencial de la derecha hasta que el clan Bolsonaro lo reemplazó por Flávio. Freitas logró ser reelegido gobernador derrotando por un margen de 26 puntos a quien es a menudo mencionado como potencial sucesor de Lula. Si Freitas hubiera sido el candidato conservador, ¿estaría Lula celebrando su cuarto periodo presidencial? Probablemente, no.

Esta es la otra lección que los progresistas de los dos países no pueden permitirse ignorar: los resultados de las elecciones no equivalen a un mandato. Los últimos resultados fueron sorprendentes en todos los sentidos, excepto uno: como en casi todas las elecciones de la era moderna, los votantes no respaldaron a una persona, sino que repudiaron a la otra. Ni los demócratas en Estados Unidos ni el Partido de los Trabajadores de Lula en Brasil han ofrecido hasta ahora una visión que entusiasme a los electores. Perseverar con el mismo enfoque no les servirá de mucho.

Los dos partidos son culpables de pensar que la única manera de resolver los problemas es con dinero. Y a los dos se les puede acusar de haber propugnado una agenda “woke” que poco tenía que ver con los valores de gran parte del electorado. Evidentemente, esto puede cambiar. En el caso de los demócratas, el cambio ya está sucediendo. Pero tarda mucho tiempo hasta que los votantes deciden volver a encomendar la presidencia a un partido que vulneró la confianza de la ciudadanía.

Nunca se debe subestimar la capacidad de las izquierdas estadounidense y brasileña para cavar su propia fosa. En el caso de los demócratas, el mayor riesgo es que, envalentonados por la magnitud de su triunfo, elijan en las primarias a un candidato que pueda perder ante Marco Rubio o un republicano no-MAGA. Alexandria Ocasio-Cortez ha declarado públicamente que, si Abdul El-Sayed pudo ganar la senaturía en Míchigan, entonces cualquiera podría ganar la presidencia.

Si “cualquiera” la incluye a ella, dudo mucho que su afirmación sea correcta. Es claro que los republicanos preferirían enfrentar a AOC que al senador Jon Ossof en noviembre de 2028.

En Brasil, el riesgo más importante es que Lula llegue a pensar que puede no hacer nada respecto al enorme déficit fiscal (de alrededor del 9% del PIB) y la gran deuda pública que ha contraído. En años recientes, Brasil ha evitado una crisis fiscal porque su deuda está denominada principalmente en moneda nacional, pero ahora que las tasas de interés van al alza, esa protección parece menos segura.

A menos que Lula actúe pronto, hasta una leve deflación de la burbuja de la IA en Estados Unidos podría gatillar una corrida contra los bonos brasileños. La crisis resultante destruiría la confianza que queda en la capacidad para gobernar de la izquierda, y garantizaría que, dentro de cuatro años, algún derechista ocupe la presidencia.

Las crisis no deben desperdiciarse. Tampoco las victorias. Es de esperar que Lula y los demócratas estadounidenses lo lleguen a comprender.

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Traducción de Ana María Velasco

Andrés Velasco, exministro de Economía de Chile, es catedrático de Políticas Públicas en la London School of Economics and Political Science.