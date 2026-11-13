Opinión

Lecciones oportunas desde Brasil y Estados Unidos

Por Andrés Velasco

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó al ahora prófugo, ultra-derechista Flávio Bolsonaro en las recientes elecciones presidenciales brasileñas. En Estados Unidos, los acólitos del movimiento MAGA del presidente Donald Trump fueron derrotados en las elecciones parlamentarias de medio mandato. Las dos son muy buenas noticias en dos países muy grandes. Los demócratas de todo el mundo pueden dormir un poco mejor.








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