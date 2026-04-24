Opinión

Listos o no, el futuro posestadounidense de Europa ya está aquí

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Por Joschka Fischer

¿Cómo será Europa sin la presencia militar y política de Estados Unidos? Los europeos harían bien en empezar a prepararse para esta eventualidad, porque ya no hay ninguna duda de que el presidente estadounidense Donald Trump quiere poner fin a la alianza del Atlántico Norte y va por buen camino para hacerlo. La única pregunta que queda es si retirará formalmente a Estados Unidos de la OTAN o si simplemente la vaciará de contenido mediante el abandono y el desprecio.








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