Los argumentos a favor de una Organización Multilateral de Comercio sin Estados Unidos

Por Anne O. Krueger

Desde enero, el mundo ha visto con estupor cómo la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha socavado todos los pilares del orden económico que Estados Unidos ayudó a construir y defendió con orgullo durante gran parte del siglo pasado.








