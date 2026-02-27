Opinión

¿Los bancos centrales deberían mantener reservas de bitcoin?

Por Kenneth Rogoff

Tras la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump de 2025, por la que se establece una reserva estratégica de bitcoin, empresas privadas, bancos de inversión y académicos han comenzado a instar a los principales bancos centrales a que consideren hacer lo mismo. El candidato de Trump para la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, se hizo eco de este sentimiento en una entrevista el año pasado, en la que describió al bitcoin como el “nuevo oro”.








