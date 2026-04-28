Los cuellos de botella ocultos que amenazan a la economía global

El cierre del estrecho de Ormuz es solo la última de una serie de alteraciones importantes en el suministro que ha sufrido la economía global desde 2020. Sin embargo, en cada ocasión, la escasez resultante parece tomar por sorpresa a los responsables de las políticas. Desde los equipos de protección personal en el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta los fertilizantes y el azufre en la actualidad, los principales cuellos de botella y las interdependencias complejas de la cadena de suministro que provocan estas escaseces siguen sin entenderse bien, y a menudo solo se hacen visibles una vez que las crisis ya están en marcha.

Las consecuencias a largo plazo de la crisis actual aún no se han materializado y pueden tardar meses en hacerse sentir plenamente. La falta de azufre implica la falta de ácido sulfúrico, lo que a su vez amenaza la producción de cobre en Chile. Mientras tanto, es probable que el aumento de los precios de los fertilizantes afecte el suministro de alimentos y haga subir los precios al consumidor más avanzado este año, lo que afectará de manera desproporcionada a las economías que dependen de las importaciones.

Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué otros cuellos de botella y carencias surgirán en los próximos años? Cabría esperar que los gobiernos mejoraran su supervisión de las vulnerabilidades de las cadenas de suministro. Sin embargo, a pesar de las repetidas interrupciones, el progreso en el mapeo de estas redes y el fortalecimiento de su resiliencia ha sido limitado. Como resultado de ello, es inevitable que la economía global vuelva a verse sorprendida sin estar preparada.

Sin duda, se han logrado algunos avances desde el inicio de la pandemia. La base de datos sobre comercio de valor agregado de la OCDE, por ejemplo, ofrece información útil sobre los flujos de componentes, bienes y servicios, lo que permite conocer la estructura oculta de las redes de producción globales. Sin embargo, sigue siendo un complemento de las estadísticas comerciales tradicionales, ya que ofrece datos agregados que solo se extienden hasta 2022 y, por lo tanto, reflejan únicamente una pequeña parte de un panorama en rápida evolución. Por lo tanto, la visibilidad en tiempo real sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los gobiernos.

Otras iniciativas, como el Observatorio de Complejidad Económica, ofrecen datos más detallados, incluso sobre empresas concretas. Algunas vulnerabilidades son ya bien conocidas. En particular, Taiwán domina la producción de semiconductores avanzados a través de TSMC, que representa más del 90% del suministro global.

Aun así, los gobiernos deben esforzarse mucho más para identificar los puntos débiles de sus economías y hacer frente a esas vulnerabilidades de manera directa. Muchos insumos esenciales se producen en mercados altamente concentrados, a menudo solo en un puñado de países. Y dado que incluso los componentes más sencillos o baratos pueden resultar indispensables en etapas posteriores de la cadena de suministro, una interrupción aparentemente menor puede derivar rápidamente en una crisis grave de suministro que repercute en toda la economía global.

Consideremos, por ejemplo, el sector de la bicicleta: la mayoría de las bicicletas dependen de componentes fabricados por la empresa japonesa Shimano, que en los últimos años ha tenido dificultades para satisfacer la demanda. Del mismo modo, las cadenas de suministro del sector del automóvil están dominadas por proveedores especializados, y a menudo una o dos empresas concentran la mayor parte de la producción del sector. Aunque estas dependencias son bien conocidas dentro de estos sectores, los responsables de las políticas rara vez siguen la prensa especializada, donde los problemas suelen aparecer en primer lugar.

Dado que aproximadamente dos tercios del comercio global de productos manufacturados consisten en componentes intermedios en lugar de productos acabados, esto dista mucho de ser una preocupación de nicho. La globalización ha creado cadenas de suministro vastas y complejas que han impulsado el crecimiento económico al tiempo que han profundizado la interdependencia. Como observó Adam Smith en La riqueza de las naciones hace 250 años, la especialización es motor de la prosperidad. Pero también depende del tamaño del mercado: no tiene mucho sentido producir 1.000 alfileres al día en lugar de cien si la demanda de alfileres no crece.

Buque portacontenedores surca las aguas del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico. (Shutterstock/Imagen)

Si bien la globalización ha ampliado los mercados más allá de las fronteras nacionales, muchos componentes especializados no tienen productores alternativos. Su mercado está, en última instancia, limitado por la demanda global del producto final, lo que deja poco margen para la diversificación por el lado de la oferta y hace que las alteraciones repentinas sean más difíciles de absorber o compensar.

Lo que está en juego no es menor. Un retraso en la recepción de una bicicleta nueva es un inconveniente, pero las alteraciones en los sistemas de suministro de alimentos y agua o de suministros médicos tendrían consecuencias mucho más graves.

Es alentador que algunos responsables de las políticas hayan comenzado a identificar sectores de importancia estratégica. La mayor incertidumbre geopolítica ha impulsado la inversión en la capacidad de fabricación nacional, sobre todo en la producción de semiconductores en Estados Unidos. Sin embargo, la persistencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministro subraya la necesidad de replantearse la política industrial. En concreto, los responsables de las políticas deberían adoptar una visión más amplia, que incluya el refuerzo de los puntos fuertes existentes, en lugar de centrarse exclusivamente en tecnologías emergentes como la energía limpia y la IA.

En la mayoría de los países, sin embargo, las vulnerabilidades de la cadena de suministro siguen pasando prácticamente inadvertidas en los debates políticos. Eso podría ser un error costoso. Dado que es casi seguro que se producirán nuevas perturbaciones, los gobiernos deben ser capaces de actuar con celeridad para garantizar el suministro de insumos esenciales y contener los riesgos emergentes. La resiliencia económica hoy es inseparable de la seguridad nacional. Los países que no logren construir una base productiva flexible y sólida lo aprenderán por las malas.

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Diane Coyle, profesora de Política Pública en la Universidad de Cambridge, es autora de Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021) y The Measure of Progress: Counting What Really Matters (Princeton University Press, 2025).