Opinión

Los cuellos de botella ocultos que amenazan a la economía global

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Por Diane Coyle

El cierre del estrecho de Ormuz es solo la última de una serie de alteraciones importantes en el suministro que ha sufrido la economía global desde 2020. Sin embargo, en cada ocasión, la escasez resultante parece tomar por sorpresa a los responsables de las políticas. Desde los equipos de protección personal en el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta los fertilizantes y el azufre en la actualidad, los principales cuellos de botella y las interdependencias complejas de la cadena de suministro que provocan estas escaseces siguen sin entenderse bien, y a menudo solo se hacen visibles una vez que las crisis ya están en marcha.








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