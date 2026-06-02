Los estadounidenses no pueden permitirse la economía de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña con la promesa de acabar con la inflación «desde el primer día». Incluso se comprometió a reducir el nivel de precios, lo que requeriría mantener la inflación por debajo de cero. En cambio, ha actuado como si se esforzara por impulsar la inflación en Estados Unidos.

A los líderes políticos les suele resultar difícil lidiar con la inflación. Los votantes se quejan amargamente del aumento de los precios, incluso cuando sus ingresos crecen más rápido, y culpan a sus líderes nacionales, incluso cuando la inflación está aumentando a nivel mundial. Sin embargo, estos líderes tienen pocas opciones válidas para frenar el crecimiento de los precios. Aunque poner a los halcones de la inflación al frente de un banco central independiente acabaría dando resultados, dista mucho de ser una solución rápida y conlleva altos costes para la producción y el empleo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo experimentó en 2022, cuando la inflación se disparó hasta el 9,1% en junio de ese año, al chocar la recuperación pospandémica con restricciones de oferta en todo el mundo. Pero durante los años de Biden, los salarios al menos se mantuvieron al nivel de los precios, creciendo alrededor de un 5% anual entre 2021 y 2025, mientras que el índice de precios al consumo (IPC) subió a una tasa media del 4,9%.

En cambio, bajo el mandato de Trump, los salarios reales han caído. Entre abril de 2025 y abril de 2026, los precios subieron un 3,9%, pero los ingresos medios por hora solo aumentaron un 3,7% en términos de dólares, lo que implica una caída del 0,2% en los salarios reales. Y la inflación no se está frenando. La tasa de inflación del IPC en los últimos 12 meses se disparó hasta el 3,8 % el mes pasado, desde el 3,3 % de marzo. Si se mantuviera al ritmo de los dos últimos meses durante todo un año, la inflación anual del IPC alcanzaría el 9 %. (Hay que reconocer que esta extrapolación es hipotética, ya que es poco probable que los precios del petróleo sigan subiendo al ritmo observado en marzo-abril).

Economía de Estados Unidos (Shutterstock/Shutterstock)

El resultado es una crisis de asequibilidad cada vez más grave, que los demócratas esperan aprovechar para obtener avances en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Con este fin, el Partido Demócrata debería adoptar un programa honesto de medidas antiinflacionistas concretas: revocar los aranceles de Trump; reducir los precios de la energía; defender la independencia de la Reserva Federal; frenar el despilfarro fiscal; y devolver la cordura a la política de inmigración.

Aparte de Trump y sus aduladores, prácticamente todo el mundo sabía que los aranceles de Trump aumentarían los precios que los consumidores estadounidenses pagan por las importaciones. Los importadores y los hogares asumieron alrededor del 90% de los costes de los aranceles de 2025, mientras que los exportadores extranjeros pagaron solo el 4%. Aunque las empresas han absorbido hasta ahora una mayor parte del coste que los consumidores, los aranceles añadieron alrededor de 0,7 puntos porcentuales al índice de precios al consumo, solo hasta septiembre de 2025.

Los demócratas pueden revocar estos aranceles tan pronto como recuperen el control del Congreso, lo que frenaría de inmediato la inflación. Dado que muchos de los aranceles de Trump ya han sido declarados inconstitucionales —más recientemente, un tribunal federal de comercio anuló su arancel mundial del 10%—, esto podría ser tan sencillo como suspender la búsqueda por parte de su administración de formas de mantenerlos en vigor.

Bajar los precios de la energía será más difícil. La insensata guerra de Trump contra Irán ha provocado la mayor crisis de los precios del petróleo desde al menos 1979, con un aumento de los costes energéticos de casi un 18% en los últimos 12 meses. El daño —político, fiscal y humano— no puede simplemente deshacerse. Pero, aunque puede que pase un tiempo antes de que volvamos a ver el barril de petróleo a $60 dólares, hay otra forma de reducir los costes energéticos en EE. UU.: detener la cruzada de Trump contra la energía solar y eólica de bajo coste.

Los ataques sin precedentes de Trump a la independencia de la Reserva Federal eran una forma segura de impulsar la inflación, como llevan tiempo advirtiendo los economistas. Afortunadamente, la Reserva Federal se ha mantenido firme hasta ahora. La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, no cedió ante el intento flagrantemente ilegal de la Administración de destituirla. Y el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, demostró gran integridad y valentía ante las tácticas de intimidación de Trump y seguirá en el cargo como gobernador con derecho a voto.

Queda por ver si el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, mantendrá la tradición de independencia de la Fed. Como observó el economista y premio Nobel Paul Krugman, cuando Warsh tuvo la oportunidad, en su audiencia de confirmación en el Senado, de demostrar su integridad afirmando que Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, eludió la pregunta.

Krugman no se anda con rodeos y describe a Warsh como un «mercenario partidista». Al igual que Trump, Warsh ha atacado a la Fed por aplicar una política monetaria expansiva cuando los demócratas estaban en la Casa Blanca, incluso cuando el desempleo alcanzaba el 10%. Sin embargo, cuando los republicanos estaban en la Casa Blanca, atacó a la Fed por endurecer la política monetaria, incluso con un desempleo del 3,5%.

Por supuesto, Warsh podría decidir que salvaguardar la institución que ahora dirige es más importante que complacer al presidente, al igual que Thomas à Becket, nombrado por el rey Enrique II arzobispo de Canterbury en 1162, se volvió leal a la Iglesia una vez que se hizo responsable de ella. Pero yo no mantendría muchas esperanzas.

Luego está el despilfarro fiscal de Trump, que ha superado incluso al de los predecesores más imprudentes. Linda Bilmes estima que la guerra con Irán está costando $2.000 millones al día, lo que probablemente sumará más de un billón de dólares. La búsqueda simultánea de recortes fiscales y un gasto público mucho mayor es inflacionaria. Aunque los políticos estadounidenses no restablecerán la sostenibilidad fiscal a corto plazo, los demócratas deberían recordar la década de los noventa, cuando unos presupuestos federales prudentes eliminaron un déficit sin precedentes, y, con el tiempo, intentar un enfoque similar.

Esto nos lleva a la política de inmigración. La iniciativa de deportación masiva de Trump ha contribuido a la escasez de mano de obra en sectores críticos, como la construcción, donde los inmigrantes representan casi un tercio de la fuerza laboral. Esto ejerce una presión al alza sobre los precios de la vivienda, al igual que la escasez de mano de obra en el sector agrícola eleva los precios de la carne y los productos agrícolas. Una política de inmigración sensata en EE. UU. ayudaría a aliviar esas presiones inflacionistas, que están afectando incluso a la atención sanitaria.

Para los demócratas, una plataforma concreta de asequibilidad de este tipo podría contribuir en gran medida a ganarse a los votantes en las elecciones de mitad de mandato, ya que algunos están cansados de tomarse al pie de la letra las promesas antiinflacionistas de los políticos. Pero dejemos a un lado el juego de sumar puntos políticos. Los estadounidenses no pueden permitirse dos años más de las políticas de Trump.

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Jeffrey Frankel, profesor de Formación de Capital y Crecimiento en la Universidad de Harvard, fue miembro del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton. Es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica de EE. UU. © Project Syndicate 1995–2026.