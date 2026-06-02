Opinión

Los estadounidenses no pueden permitirse la economía de Trump

El Partido Demócrata debería adoptar un programa honesto de medidas antiinflacionistas concretas ante la crisis de asequibilidad impulsada por las políticas de Trump, cuyos aranceles y despilfarro fiscal castigan a los consumidores.

EscucharEscuchar
Por Jeffrey Frankel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña con la promesa de acabar con la inflación «desde el primer día». Incluso se comprometió a reducir el nivel de precios, lo que requeriría mantener la inflación por debajo de cero. En cambio, ha actuado como si se esforzara por impulsar la inflación en Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EconomíainflaciónEstados Unidos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.