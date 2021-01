Es este un asunto muy sensible: si un contribuyente tiene cuentas por cobrar en dólares, que el ingreso solo sea gravable si le pagan es positivo. No obstante, si tiene pasivos en dólares que no han sido aún cancelados al cierre, claramente el criterio de realización no le es favorable. Así, de previo a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los contribuyentes que tenían gastos deducibles por este concepto podían deducirlos por el solo hecho de registrar la deuda en su contabilidad. Entonces, por ejemplo, una deuda de $100.000 que equivalía a ¢50 millones, al final del período fiscal y por el normal comportamiento de una moneda que sufría minidevaluaciones, la deuda ahora era —digamos— por ¢60 millones y los ¢10 millones de colones de “nueva deuda” eran deducibles aunque todavía no se hubiese cancelado el pasivo.