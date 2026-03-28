Opinión

Mala decisión en Cuba

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Por Andrés Velasco

En la década de 1960 la CIA trató de asesinar a Fidel Castro utilizando puros envenenados, conchas marinas que explotaban, y trajes de buceo contaminados, como si deshacerse del líder pudiera arreglarlo todo en Cuba. Hoy día el presidente estadounidense, Donald Trump, intenta algo parecido, aunque empleando métodos menos extravagantes. La táctica no funcionó entonces, ni va a funcionar ahora.








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